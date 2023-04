Sci: supplemento di allenamento per Goggia sulle nevi di Kvitfjell

Aprile 12, 2023

Kvitfjell, 12 apr. – (Adnkronos) – Supplemento di allenamento per Sofia Goggia sulle nevi norvegesi di Kvitfjell. La detentrice da tre stagioni consecutive della Coppa del mondo di discesa femminile sarà impegnata al nord da giovedì 13 a venerdì 21 aprile, con l’intento di collaudare dei nuovi materiali proposta dall’azienda che le fornisce gli sci, in vista della prossima stagione di competizioni. Si tratta dell’ultimo periodo di test in pista, prima della pausa estiva, al suo fianco sarà presente il tecnico Luca Agazzi.

Nella recente tappa di coppa disputata ad inizio marzo proprio a Kvitfjell, Goggia conquistò un secondo posto che le diede l’aritmetica vittoria nella classifica di specialità e un quarto posto nel supergigante da lei guidato per lungo tempo, prima che le condizioni meteorologiche mutassero, tanto da rivoluzionare la graduatoria finale con Nina Ortlieb davanti a Stephanie Venier e Franziska Gritsch.