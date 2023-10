Sci: ultimi giorni di allenamento a Ushuaia per Brignone, Goggia, Bassino e Curtoni

Ottobre 4, 2023

Ushuaia, 4 ott. – (Adnkronos) – Si avvia alla conclusione l’allenamento delle squadre nazionali di sci alpino in Sudamerica. Il gruppo delle polivalenti di Coppa del mondo comprendente Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Karoline Pichler è entrato nell’ultima settimana di lavoro a Ushuaia, che prevede un mix di supergigante, discesa e gigante. Il loro rientro è previsto per il 7 ottobre, mentre sono atterrate da pochi giorni in Italia le squadre di gigante e slalom. Tutti rientrati anche i componenti delle squadre maschili, con la velocità impegnata fra Ushuaia e La Parva che ha chiuso la sua esperienza il 23 settembre che in questi giorni lavora al Passo dello Stelvio (eccezion fatta per Dominik Paris che procede con la preparazione individuale), così come gli slalomgigantisti, in Italia dal 15 settembre e attualmente impegnati sulla pista belga al coperto di Peer (gli slalomisti) e a Saas Fee (i gigantisti).