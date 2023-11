Scioperi: Barelli, ‘flop di Landini che è il vero segretario Pd’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La manifestazione sullo sciopero, – che è stato un flop, organizzata dal vero segretario del PD, che è Landini e non la Schlein – dimostra che a chiacchiere la sinistra si sente forte, ma chi tutela davvero l’interesse dei lavoratori italiani siamo noi e questo ci viene riconosciuto”. Lo ha detto il presidente dei deputati azzurri, Paolo Barelli, intervenendo al meeting di Forza Italia “Etna23”, in corso a Taormina.

“Un partito è tale se sa incidere e se è presente – ha rimarcato Barelli riguardo a Fi -. Se la freccia nei sondaggi è verde, è perché stiamo sul pezzo tanto nei palazzi istituzionali quanto sui territori. Siamo una forza indispensabile nel governo del centrodestra perché siamo moderati, ma siamo determinati e con la schiena dritta. Come è avvenuto sulla tassa sugli extraprofitti delle banche o sull’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. Su questi temi siamo intervenuti con forza per difendere gli interessi del paese e perché da sempre siamo il partito che è contro le tasse. Se oggi le tre agenzie di rating hanno migliorato il giudizio sulla nostra condizione economica finanziaria, in questo momento di grave crisi, è perché abbiamo avuto il giusto equilibrio, mettendo sotto la corretta luce questioni che avrebbero creato un danno di immagine”.