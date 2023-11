Scioperi: Crippa a Scotto, ‘si sciacqui la bocca prima di parlare di Salvini’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Scotto: già partito democratico della Sinistra tra il 1994 e il 1998, poi nei Democratici di Sinistra tra il 1998 e il 2007, in Sinistra Democratica nei due anni successivi, in Sel tra il 2009 e il 2016, nel 2017 entra in Articolo 1 e ora nel Pd. Si sciacqui la bocca prima di parlare di Salvini. Anche perché ha sempre dimostrato una certa velocità nel cambiare opinione, magari tra qualche tempo muterà ancora giudizio nel tentativo di garantirsi un’altra poltrona”. Lo dichiara il deputato Andrea Crippa, vicesegretario della Lega .