Scioperi: Rosato, ‘da Landini più politica che strategia sindacale’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “‘Possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati’. Una frase pericolosa quella di Landini. Come è pericoloso l’attacco frontale che sta portando ad una commissione terza ed indipendente quale è quella di garanzia sugli scioperi”. Così Ettore Rosato, deputato di Azione-Iv.

“Quella di Landini mi sembra una tattica di posizionamento politico, non una strategia sindacale tesa ad ottenere risultati da un serio confronto con il Governo. Confronto che sarebbe invece utile per aiutare a dare una sistemata ad una legge di bilancio che si dimostra assolutamente inadeguata”.