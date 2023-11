Scioperi: Scotto (Pd), ‘piazza bella e combattiva, non si precetta democrazia’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Una piazza bella e combattiva. Uno sciopero che parla all’Italia che lavora e che tiene in piedi i trasporti, le fabbriche, gli uffici, i luoghi di lavoro. Per il salario minimo, per stipendi europei, pensioni dignitosi. Non possono precettare la democrazia”. Così Arturo Scotto del Pd su twitter.