Sciopero: Fratoianni, ‘per famiglie situazione insostenibile, governo pensa a lotte potere’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Insostenibile: dal 2021 ad oggi il carrello della spesa per le famiglie del nostro Paese è aumentato vertiginosamente. In media di oltre 2700€ all’anno per famiglia solo per mangiare… E gli stipendi? Nemmeno lontanamente. Servirebbero circa 300€ netti in più al mese solo per far fronte agli aumenti del costo del cibo Ma la realtà è tutt’altra”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Cosa servirebbe allora? Serve il salario minimo, serve indicizzare gli stipendi all’inflazione come faceva la “scala mobile”, serve rinnovare i contratti. Ma al governo Meloni, dilaniato da giorni in lotte di potere, di tutto ciò interessa ben poco… E pensare che l’Italia è l’unico Paese in Europa dove – prosegue il leader di SI – gli stipendi sono diminuiti rispetto a 30 anni, è come se ogni lavoratore avesse perso più di mille euro all’anno”.

“E ora vogliono impedire persino a lavoratori e lavoratrici di scioperare. Che faccia tosta… Sarà un caso che dove si sciopera di più gli stipendi sono anche più alti? Altro che stagione di crescita come dice il governo della destra , siamo in piena emergenza economica e sociale. È per tutti questi motivi che chiedo alla presidente del consiglio Meloni: perché invece di buttare miliardi di euro in armi e riportare l’austerità in Patria, – conclude Fratoianni – non pensa a politiche e ad iniziative concrete per aumentare davvero gli stipendi e fare in modo che siano rinnovati tutti quei contratti di lavoro fermi da anni?”.