Sciopero: Schlein, ‘in atto attacco governo a rappresentanza e lavoratori, è inaccettabile’**

29 Novembre 2024

Roma, 29 nov (Adnkronos) – “Il governo, da quando si è insediato, non ha fatto che rendere più precario il lavoro. C’è un attaccatto in atto, senza precedenti, alla rappresentanza, alla contrattazione collettiva, anche con modifiche al Codice degli appalti che vuole normalizzare i contratti pirata. Noi non lo accettiamo e insieme ai lavoratori e alle loro rappresentanze ci batteremo per contrastare queste modifiche che vogliono rendere i lavoratori più fragili, vulnerabili, ricattabili”. Lo ha detto Elly Schlein al corte di Cgil e Uil da piazza dell’Esquilino, a Roma.