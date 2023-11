Sciopero: Scotto (Pd), ‘partecipazione per disagio profondo verso politica governo’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La partecipazione agli scioperi indetti da Cgil e Uil significa che c’è un disagio profondo nei confronti della politica economica del governo. Negarlo come fanno Meloni e Salvini significa vivere sulla luna. Non vedono che sui salari, sulle pensioni, sul welfare si sta aprendo una frattura enorme con tanta parte della società italiana. Possono precettare uno sciopero, ma non possono precettare la forza della democrazia”. Così Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera.