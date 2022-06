Scommesse: Sportradar firma accordo con FDJ per fornitura contenuti sportivi su smartphone

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – Sportradar ha siglato un accordo con ParionsSport en ligne, la divisione di scommesse sportive online dell’operatore francese Française des Jeux, a cui fornirà un’offerta di contenuti video sportivi basata sull’intelligenza artificiale. Fornito in collaborazione con il partner tecnologico di Sportradar WSC Sports, Live Channel Promotion offrirà brevi clip dei principali campionati di calcio europei come la Bundesliga tedesca, le spagnole Copa del Rey e Supercoppa e la Bundesliga tedesca di basket. Gli utenti, riporta agipronews, dovanno iscriversi per ricevere i contenuti video, che verranno mostrati direttamente sui loro smartphone tramite una notifica push, in base alle loro preferenze di scommesse.

«Attraverso la tecnologia leader di mercato di Sportradar, siamo in grado di fornire a FDJ gli strumenti necessari per coinvolgere in modo più profondo e mirato i loro clienti», ha detto Patrick Mostboeck, direttore globale dei prodotti video e streaming di Sportradar. «Attraverso gli highlights quasi in tempo reale, i giocatori ora possono non solo ricevere aggiornamenti, ma anche vedere tutte le azioni più interezzanti tramite le notifiche push. Per la prima volta, gli scommettitori potranno godersi gli highlights», ha aggiunto responsabile delle scommesse di WSC Sports, Yuval Benyamini.