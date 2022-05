Scudetto 2022, partite Milan e Inter domenica 22 maggio alle 18

Maggio 16, 2022

(Adnkronos) – Lo scudetto 2021-2022 verrà assegnato domenica 22 maggio. Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, gare valide per l’ultima giornata della Serie A, si giocheranno domenica alle 18, come ha stabilito la Lega. Il Milan comanda la classifica con 83 punti e 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter. Ai rossoneri, basta un pareggio sul campo del Sassuolo per conquistare il titolo. Le due gare decisive per la zona retrocessione (Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari) si giocano domenica 22 maggio alle 21. La Salernitana ha 2 punti di vantaggio sul Cagliari e con una vittoria casalinga contro l’Udinese raggiungerebbe la salvezza indipendentemente dal risultato dei sardi a Venezia.

Ecco il programma dell’ultimo turno:

Torino-Roma, venerdì 20 maggio ore 20.45;

Genoa-Bologna, sabato 21 maggio ore 17.15;

Atalanta-Empoli, sabato 21 maggio ore 20.45;

Fiorentina-Juventus, sabato 21 maggio ore 20.45;

Lazio-Hellas Verona, sabato 21 maggio ore 20.45;

Spezia-Napoli, domenica 22 maggio ore 12.30;

Inter-Sampdoria, domenica 22 maggio ore 18.00;

Sassuolo-Milan, domenica 22 maggio ore 18.00;

Salernitana-Udinese, domenica 22 maggio ore 21.00;

Venezia-Cagliari, domenica 22 maggio ore 21.00.