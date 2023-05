Scudetto, Laurito: “Spogliarello? Non ho l’età, indosserò abito con colori Napoli”

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – ”Ma quale spogliarello? Non ho l’età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda”. Così Marisa Laurito, emozionatissima per la conquista dello scudetto da parte del Napoli, all’Adnkronos con l’ironia che la contraddistingue da sempre, sui numerosi commenti scherzosi che la riguardano sui social circa un suo presunto spogliarello in caso di vittoria del Napoli.

”Non ho mai detto che mi sarei spogliata, ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli e forse sotto sarei stata nuda, ma sotto sotto – scherza – con tutto l’amore per il Napoli mi sembra un po’ troppo, non l’ho fatto per motivi ben più importanti”. La Laurito che ieri ha guardato la partita in tv racconta di aver provato ”una emozione fortissima, un regalo inaudito da parte dei giocatori che hanno meritato questo scudetto, il terzo che vedo. L’orgoglio di aver vinto è fantastico. Domani – svela – vado a Napoli e indosserò un vestito che mi sono fatta fare appositamente e di cui ho parlato con tutti i colori del Napoli e che terrò per molti giorni”, conclude la Laurito.

(di Alisa Toaff)