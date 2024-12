Scuola: Ascani, ‘ho ironizzato anche io su Valditara, aspetto querela’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Mi autodenuncio e aspetto la querela di Valditara per avere anche io ironizzato sulle sgrammaticature dei suoi tweet. Solidarietà a Nicola Lagioia. Un potere piccolo piccolo per dimostrare di esistere, fa la voce grossa. Ma quel che dimostra è solo la sua triste debolezza”. Lo scrive Anna Ascanin del Pd sui social postando un suo recente intervento in aula nel quale si rivolgeva così al governo: “Don Milani vi avrebbe detto che avete più in onore la grammatica che la Costituzione. Oddio a volte a leggere i tweet del ministro neanche la grammatica devo dire…”.