Scuola: Ascani, ‘il contributo di una Madre Costituente, Laura Bianchini’

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “La politica e le istituzioni hanno il compito di capire come tornare a parlare di scuola in modo meno burocratico: non come luogo dove le cose si fanno per dovere, ma dove si cresce insieme, cittadine e cittadini. Questo tipo di educazione era ben presente nella mente, nel cuore, nella passione di Laura Bianchini, ma oggi fatica a emergere”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo all’evento ‘Laura Bianchini, l’attualità del pensiero e dell’opera di una Madre Costituente’ organizzato dall’Associazione Dieci Giornate e dall’Associazione Fiamme Verdi alla Camera.

“L’impegno di Bianchini come Madre Costituente nasce infatti dall’unione della storia di educatrice che sceglie di mettersi al servizio della propria comunità e di donna che sceglie di farsi parte in un momento difficile della storia del suo Paese. A lei dobbiamo una Costituzione – la nostra – attenta alle istanze della scuola”.