Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. – (Adnkronos) – “Ora per la scuola italiana non si tratta di tornare alla normalità: ci sarà una nuova normalità che deve mettere il nostro Paese nella condizione di pensare che la scuola è centrale, che i nostri insegnanti sono fondamentali per la vita del Paese, un Paese che non può abbandonare più nessuno. Si torna a una nuova vita collettiva in cui la scuola deve essere al centro”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a SkyTg24.