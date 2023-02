Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Il governo taglia sulle scuole, rischiamo le classi pollaio. Non l’ho mai fatto in 8 anni ma impugno il provvedimento davanti alla Corte costituzionale. Non è tollerabile che questo avvenga nel disinteresse, senza dibattito tra governo e Regioni. Credo e spero che altri miei colleghi presidenti facciano lo stesso, è un rischio grande perché bisognerebbe investire sulla scuola”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Forrest, su Radiouno.