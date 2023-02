Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Che non fossero Gandhi lo immaginavamo, ma John Wayne è troppo. I soldi pubblici per insegnare a sparare, in una scuola che è spesso unico forte presidio sociale è folle. Speriamo non sia vero”. Così su Twitter il senatore del Pd Graziano Delrio.