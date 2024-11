Scuola: Ef Italia, sabato open day a Roma per orientamento studi in Usa

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Famiglia ospitante o campus? Scuola pubblica o boarding school? Sono alcune delle domande che saranno al centro dell’American High School Open Day, evento organizzato da EF Italia e in programma sabato 9 novembre a Roma, presso l’ufficio EF in Largo del Teatro Valle 6. Una giornata di orientamento dedicata ai ragazzi che intendono studiare, uno o più anni, in una scuola superiore degli Stati Uniti.

Le high school coprono generalmente gli ultimi quattro anni di istruzione obbligatoria (dai 14 ai 18 anni) e offrono un programma educativo composto da materie obbligatorie e opzionali: in questo modo gli studenti possono personalizzare il proprio percorso di studi in base ai propri interessi e obiettivi futuri. Nel corso dell’evento, i partecipanti potranno ricevere informazioni dettagliate sulle High School presenti negli Usa, partecipare a sessioni informative e prendere parte ad una lezione in inglese, oltre a parlare con “exchange students” e molto altro. Al termine del percorso esperienziale, i ragazzi potranno candidarsi per ottenere una borsa di studio fino a diecimila euro.