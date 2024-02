Scuola: Floridia (Avs), ‘iscrizioni liceo made in Italy imbarazzanti, Valditara riferisca’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – “I numeri delle iscrizioni al tanto osannato e propagandato Liceo del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere la novità del prossimo anno scolastico, sono impietosi, direi imbarazzanti. Solo 375 iscrizioni significa una media di 4 iscritti per ognuno dei 92 licei che hanno attivato questo percorso. Come possa la sottosegretaria considerare soddisfacente questi risultati è incomprensibile. Continuare a negare la realtà per fare propaganda spiccia su un indirizzo che interessa a pochi è surreale. Il Ministro Valditara venga in Senato a riferire su questi pessimi risultati. Forse chiamarlo flop o falsa partenza è ancora poco. A scuola infatti si direbbe Non Classificabile (NC)”. Lo dichiara la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia.