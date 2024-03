Scuola: Frassinetti (Fdi), ‘avvio concorso docenti, garantite assunzioni per settembre’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il piano assunzioni di 44.654 docenti, che parte oggi con l’avvio del concorso, è il più massiccio degli ultimi anni e ci consente di centrare gli obiettivi richiesti dal Pnrrrealizzare la riforma del reclutamento che il Pnrr ci chiede. Questo Ministero sta onorando tutti gli impegni presi e soprattutto garantirà che docenti preparati e selezionati siano in aula da settembre prossimo. La selezione avverrà non solo sulle competenze, ma anche sull’attitudine all’insegnamento, un aspetto fondamentale per una didattica efficace e coinvolgente”. Lo dichiara il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti.