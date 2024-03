Scuola: Fratoianni su sospensione annullata, ‘denunciare ciò che non va non è da punire’

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Sul caso dello studente modenese sospeso per aver fatto un’intervista a un quotidiano locale, denunciando una serie di criticità, e che alla fine ha avuto l’annullamento della sanzione da parte dell’organo di garanzia del proprio istituto, il ministro Valditara ci ricorda che, ‘rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia’. Io avrei aggiunto pure che: se tutti si rendessero conto, a partire da tante autorità scolastiche, che un’intervista o l’impegno a favore della propria comunità o la denuncia delle cose che non vanno sono da valorizzare e non da punire, beh sarebbe un bel passo avanti. Ma dubito che questo ministro dell’Istruzione possa arrivare a tanto in un Paese in cui i giovani o vengono puniti con sanzioni disciplinari o vengono manganellati fuori dalle loro scuole”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.