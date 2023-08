Scuola: Gelmini (Az), ‘governo ascolti grido d’allarme istituti’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Il governo presti attenzione al grido d’allarme degli enti di formazione professionale che attraverso Suor Manuela Robazza del Ciofs – Fp (Salesiane) ha evidenziato alcune importanti criticità come il mancato rinnovo, ormai decennale, dei contratti degli insegnanti dello specifico settore. L’esecutivo renda fattiva la libertà di scelta educativa di quelle famiglie che scelgono l’istruzione e la formazione professionale di competenza regionale come percorso di pari dignità di quelli liceali o dell’istruzione tecnica e non come ripiego di ultima istanza. Stiamo vivendo un importante momento di transizione tecnologica. Per molti versi, si stanno riproponendo alcuni aspetti del contesto economico sociale in cui San Giovanni Bosco, di cui ieri è stato l’anniversario dalla nascita, ha maturato la sua opera di grande santo sociale. Oggi è più che mai importante rinnovare il suo lascito educativo al nostro Paese”. Così in una nota Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.