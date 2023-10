Scuola: Giachetti (Az-Iv), ‘dare piena attuazione a Family act’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Con questa mozione chiediamo al governo di mettere in atto una serie di iniziative che possano garantire e favorire in tutti gli aspetti il diritto allo studio”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Azione-Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulle mozioni riguardanti la scuola e il diritto allo studio.

“Secondo l’ultimo rapporto Ocse, in Italia solo il 12% dei bambini di 2 anni è iscritto a programmi di educazione per l’infanzia contro una media europea del 43%. Chiediamo per questo al governo di dare una rapida attuazione delle misure del Family act a sostegno dell’educazione dei figli fin da piccoli. L’ultimo rapporto Invalsi rileva gravi divari di scolarizzazione tra Nord e Sud: è qui che vanno impiegati tutti gli strumenti possibili per evitare la dispersione. Sempre nell’ottica di sostenere le famiglie, riteniamo indispensabile l’apertura pomeridiana delle scuole, anche nei mesi estivi. Ed è anche assolutamente necessario prevedere la detraibilità fiscale del costo dei libri per le famiglie in difficoltà economica, già dalla prossima legge di Bilancio”, ha concluso.