Scuola: informativa Valditara in Cdm, 20 interventi per semplificarla**

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri sull’avvio del “Piano generale di semplificazione per il settore della scuola”. Gli obiettivi strategici del Piano sono: l’aumento e il miglioramento dei servizi scolastici per studenti e famiglie; la riorganizzazione dei processi funzionali all’avvio dell’anno scolastico, anche al fine di garantire la presenza dei docenti di ruolo a partire dal primo giorno di scuola; il rafforzamento dell’alleanza tra i vari protagonisti del sistema scolastico; la drastica riduzione degli adempimenti burocratici a carico degli istituti scolastici e l’assistenza nella gestione di misure complesse, affinché i dirigenti possano concentrarsi sul miglioramento dell’attività educativa. Gli interventi, previsti nel numero di venti, sono stati definiti al termine di un percorso che ha coinvolto i sindacati, le associazioni e il personale scolastico e avranno un’attuazione graduale e diversificata, in funzione della loro complessità. Ne dà notizia Palazzo Chigi nella nota diffusa post Cdm.