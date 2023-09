Scuola: Lega, ‘parte oggi iter pdl per esonero da insegnamento docenti vicari in reggenza’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Parte oggi in commissione Cultura alla Camera dei deputati l’iter della pdl presentata dalla Lega per esonerare dall’insegnamento i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. Si tratta di una misura che riteniamo assolutamente necessaria per preservare il ruolo dei nostri insegnanti chiamati a dover gestire funzioni amministrative, organizzative e didattiche, ma soprattutto per garantire una formazione adeguata ai nostri giovani”. Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele, prima firmataria della pdl, insieme ai colleghi in commissione Istruzione Giorgia Latini, Simona Loizzo e Rossano Sasso.

“Questo provvedimento – spiegano – contribuirà al miglioramento della gestione del personale scolastico dei ds e punta a risolvere una reale distorsione nel funzionamento dei nostri istituti che rischierebbe solo di incidere negativamente sul sistema di istruzione, a danno degli studenti. La Lega è dalla parte degli insegnanti, del personale scolastico tutto e delle nuove generazioni che meritano un insegnamento moderno, all’avanguardia e all’altezza, soprattutto, dei tempi e delle sfide che ci attendono”. “Insieme al ministro Valditara stiamo portando avanti una vera rivoluzione, per dare al nostro Paese una scuola che sappia valorizzare i talenti e restituire dignità agli insegnanti. E’ l’impegno che come Lega stiamo portando avanti perché siamo convinti dell’importanza delle istituzioni scolastiche, vero motore della crescita del nostro Paese”, concludono gli esponenti del Carroccio.