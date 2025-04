Scuola: Malpezzi, ‘misure assurde, Valditara viola autonomia scolastica’

30 Aprile 2025

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Io capisco che il ministro Valditara non abbia a disposizione un euro da mettere a servizio delle scuole, per esempio per garantire il regolare orario delle lezioni magari grazie all’organico di potenziamento che invece i governo ha tagliato, ma per favore non faccia propaganda rivendicando misure assurde: già ora i genitori sono coinvolti attraverso il consenso nel consiglio di classe e di istituto, rispetto alle scelte che la scuola fa. E io non ho onestamente capito se quello che vuole il ministro con questa nuova misura riguardi i progetti delle scuole o le azioni curricolari di educazione civica. Ma comunque mi chiedo: hanno appena scritto 150 pagine di indicazioni nazionali. Avrebbero potuto dare qualche indicazione più precisa rispetto a questo tema così caro e preoccupante per il ministro che invece attacca sempre di più l’autonomia e il rispetto dovuto alle scuole”. Così la senatrice del Pd, Simona Malpezzi.