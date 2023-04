Scuola: Malpezzi (Pd), ‘bene Valditara, ora implementare fondo viaggi’

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Bene che il Ministro Valditara abbia accolto la nostra proposta per istituire un fondo per i viaggi di istruzione. Riteniamo sia fondamentale dare un segnale alle scuole, mettendo a disposizione risorse per intervenire laddove le famiglie non riescono”. Lo dice Simona Malpezzi, senatrice del Pd.

“Oggi molti studenti devono rinunciare a questa grande opportunità formativa, didattica e culturale a causa delle difficoltà economiche delle famiglie: è compito delle Istituzioni farsene carico -prosegue-. Lavoreremo fin dai prossimi provvedimenti per monitorare e implementare il fondo. Siamo soddisfatti che il Ministro abbia accolto la nostra proposta e mostrato disponibilità a lavorare perché diventi realtà”.