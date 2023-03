Scuola: Malpezzi, ‘posizione Pd chiara, no a proposta Valditara’**

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Spiace che i cinque stelle chiedano al Pd chiarimenti su questioni su cui il Pd è sempre stato chiaro: la proposta avanzata dal ministro Valditara sugli stipendi differenziati per gli insegnanti per noi era ed è inaccettabile”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

“Personalmente ho grande rispetto del senatore Cottarelli che è personalità indipendente iscritta al nostro gruppo. Ma quella che esprime (e che ha sempre espresso nel corso degli anni e che quindi non è una novità) non è la posizione del Pd che è nota ed è stata ribadita più volte: la proposta di Valditara è per noi è sbagliata. Piuttosto Inviterei i colleghi cinque stelle alla battaglia comune contro le destre al governo, partendo proprio dal tema dell’istruzione”.