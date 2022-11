Scuola: Malpezzi, ‘Valditara insoddisfacente, su contratti risorse insufficienti’

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Purtroppo, l’audizione del Ministro Valditara è stata insoddisfacente. Nei giorni che l’hanno preceduta, il Ministro ha avuto modo di lanciarsi in dichiarazioni molto forti che, evidentemente, servivano solo a gettare fumo negli occhi. Registriamo, infatti, l’assenza di qualsiasi proposta concreta”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, sull’audizione del ministro Valditara nelle commissioni Cultura di Camera e Senato.

“Sono due le questioni, in particolare, sulle quali il Ministro non ha dato la risposta che ci aspettavamo: in merito al rinnovo del contratto le risorse stanziate sono inferiori a quelle promesse. Sul contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo, dopo le parole pronunciate sulla necessità di correggere i comportamenti degli studenti, passando dall’ ‘umiliazione’ ai ‘lavori socialmente utili’, il Ministro non ha indicato una sola azione concreta – da svolgere nell’ambito della funzione educativa e formativa – delle scuole per combattere questi fenomeni”.

“Come sospettavamo, le dichiarazioni degli ultimi giorni erano utili solo a coprire la totale assenza di idee per il futuro della scuola, a partire dalla mancanza di investimenti nella prossima legge di bilancio”.