Scuola: Manzi (Pd), ‘slitta voto in condotta, blitz fallito’

11 Luglio 2024

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il blitz è fallito. Il tentativo del governo di approvare prima della pausa estiva il provvedimento Valditara per modificare il voto in condotta è fallito sommerso dai decreti dello stesso governo. Le opposizioni hanno avuto ragione nel contestare il calendario proposto nella riunione dei capigruppo. La scuola va trattata con tutte le attenzioni che richiede, è inaccettabile un esame sbrigativo dei provvedimenti che la riguardano. Quindi Valditara si dia pace e nell’attesa di reintrodurre il calamaio per decreto, trovi risorse per la scuola, non un parcheggio ma il luogo dove crescono i cittadini di domani”. Così Irene Manzi, capogruppo Pd in Commissione Istruzione alla Camera dei Deputati.