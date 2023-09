Scuola: Marti, ‘grazie a Lega meritocrazia e risposte concrete’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Grazie al lavoro della Lega al Governo e in Parlamento, finalmente risposte concrete alla scuola. In commissione Cultura al Senato, per esempio, abbiamo avviato i lavori per contrastare i crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti, rinsaldando così il patto scuola/famiglia e restituendo dignità ai docenti. Abbiamo, inoltre, chiesto e ottenuto dal ministro Valditara una disciplina chiara per il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero e abbiamo anche voluto riportare equità e chiarezza al concorso a Dirigente Scolastico bandito nel 2017″. Lo dichiara il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, a margine della conferenza stampa sulla scuola tenutasi oggi a Montecitorio.

“Grande soddisfazione per la legge che reintroduce i Giochi della Gioventù. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Lega che ha presentato il ddl, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, all’inizio di questa legislatura così come nella precedente. La commissione sta pure portando avanti una campagna di sensibilizzazione – in collaborazione con la Fondazione Veronesi con cui il Ministero ha rinnovato il protocollo d’intesa – sulla prevenzione e sugli stili di vita sani. Ringrazio Valditara, inoltre, per ‘Agenda Sud’. Un provvedimento volto a contrastare la dispersione scolastica e a ridurre i divari territoriali. Misure portate avanti con forza affinché non ci sia più un Paese a due velocità”, conclude.