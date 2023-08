Scuola: Marti, ‘grazie a Mit e Mim percorsi formativi ad hoc, battaglia Lega’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Esprimo grande soddisfazione per la definizione del protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Mim e le Ferrovie dello Stato. Un’iniziativa che permette di avviare dei percorsi di studio per professionalità necessarie nel mercato del lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, trasporto/logistica. Un plauso ai ministri Salvini e Valditara, con i quali mi sono costantemente confrontato, e che sono stati capofila di questo importantissimo progetto che ha l’obiettivo di ridurre disequilibrio tra domanda e offerta valorizzando il partenariato con le aziende. Le scuole, quindi, in sinergia con le imprese, formano figure ad hoc ponendo massima attenzione ai reali bisogni e peculiarità di ciascun territorio. La Lega al governo e un esecutivo di centrodestra dimostrano ancora una volta concretezza e pragmatismo”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.