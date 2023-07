Scuola: Marti (Lega), ‘agenda sud risposta concreta per colmare divario territoriale’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Le differenze marcate tra Nord e Mezzogiorno emerse dal rapporto ‘Invalsi 2023’, che offre un quadro sull’effetto post-pandemico sull’istruzione italiana, sono allarmarti e inaccettabili. ‘Agenda Sud’ è la prima risposta concreta per contrastare la dispersione scolastica: un importante progetto rivolto alle scuole che si trovano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”. Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, a ‘Radio Anch’io’.

Si tratta di “un piano che prevede interventi mirati per superare il divario territoriale tra Sud e resto del Paese, moltiplicando le opportunità per i nostri ragazzi personalizzando l’insegnamento con orientamento e tutoraggio, rafforzando l’organico dei docenti e mettendo in sicurezza gli istituti. L’obiettivo è garantire agli studenti le stesse opportunità d’istruzione. Bene, quindi, questa iniziativa del ministro Giuseppe Valditara: il futuro dei nostri ragazzi dipende tantissimo dalla scuola, ed è nostro dovere agire e farlo concretamente dando dignità e uguaglianza al Meridione”.