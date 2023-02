Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Eh, la nostalgia canaglia per libro e moschetto! Ma il sottosegretario Fazzolari non potrebbe occuparsi di cose serie, anziché proporre di insegnare a sparare a scuola?”. Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Antonio Misiani.