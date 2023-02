Scuola: Orrico (M5S), ‘Valditara venga in aula anziché esternare sui social’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – “Il sonno non ha portato consiglio. A 24 Ore dalle dichiarazioni assurde rilasciate in tv, Valditara non riesce a fare altro che ha giustificarsi su Twitter dicendo che non propone sanzioni per la preside Savino. La classica pezza peggiore del buco. A parte che non sembra escluderle del tutto, mettiamo in chiaro un paio di punti. Primo: anziché esternare sui social venga in aula e spieghi davanti al parlamento le ragioni della sua avversione a chi contesta la violenza e l’odio fascista. Secondo: ma gli è così difficile condannare i violenti di Azione Studentesca ed esprimere solidarietà a chi è stato aggredito in maniera così brutale?”. Così la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione alla Camera, Anna Laura Orrico.