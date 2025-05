Scuola: partono a MagicLand le lezioni su sicurezza, legalità e ambiente

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Sicurezza, legalità e ambiente”: questo il filo conduttore di 26 progetti didattici che hanno preso il via ieri a MagicLand, il parco divertimenti vicino a Roma, per la prima giornata degli School Days. L’iniziativa, dedicata all’apprendimento attivo e che proseguirà anche il 5 giugno, ha visto la partecipazione di studenti e scolaresche di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia, con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Guardia Costiera – affiancate da associazioni e partner come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco, Space 42 e altri enti di rilievo.

I progetti, in un contesto fuori dall’ordinario, hanno affrontato temi come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, sicurezza stradale, educazione ambientale e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un apprendimento coinvolgente e stimolante. Milena Pagani, responsabile commerciale e direttore tecnico del Tour Operator di MagicLand, nonché ideatrice e coordinatrice del progetto School Days, commenta: “Siamo entusiasti del grande successo riscosso da questa prima giornata. Vedere così tanti studenti coinvolti, curiosi e partecipi è la prova concreta che gli School Days rispondono a un bisogno reale e sentito: offrire ai giovani un’occasione educativa che sia allo stesso tempo formativa ed emozionante”.