Scuola: Pd, ‘centri estivi emergenza assoluta, governo continua a ignorare problemi famiglie’

6 Giugno 2025

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Finisce la scuola e anche quest’anno le famiglie si trovano davanti a un’emergenza assoluta che il governo come sempre fa finta di non vedere. Per chi deve conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, i mesi che si profilano sono il caos: i centri estivi costano almeno 400 euro al mese a figlio, una spesa insostenibile per chi è già schiacciato da bollette e rincari e fatica ad arrivare a fine mese”. Così le parlamentari dem Michela Di Biase e Anna Ascani.

“E da questo esecutivo non è stato predisposto nessun supporto strutturale alla genitorialità che garantisca anche un servizio di qualità per bambine e bambini. Che, oltretutto, non avendo accesso ai centri estivi, hanno ridotte occasioni di crescita e socialità e rischiano di restare indietro. Non solo: la maggioranza da più di un anno ignora la nostra proposta di legge che interviene su questo tema e ogni emendamento che abbiamo presentato nelle leggi di bilancio per trovare soluzioni al problema è stato respinto prontamente. Questa destra usa le famiglie soltanto per riempirsi la bocca. Di fatto continua a non fare nulla e a lasciarle sole a gestire le difficoltà di tutti i giorni”.