Scuola: Pd Senato, ‘assurdo procedimento disciplinare contro Raimo’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set (Adnkronos) – “E’ assurdo che un insegnante rischi il licenziamento per aver espresso critiche al ministro dell’Istruzione e del Merito. Critiche tra l’altro espresse in una trasmissione televisiva e non in un contesto scolastico”. Lo dicono Cecilia D’Elia, Andrea Crisanti, Enza Rando e Francesco Verducci, senatrici e senatori dem della commissione Cultura, e Susanna Camusso, senatrice dem della commissione Affari sociali e Lavoro.

“Nel nostro Paese vige la libertà d’opinione e quanto sta avvenendo nei confronti di Christian Raimo è un fatto grave che lede questo diritto e costituisce un precedente preoccupante. Dopo una campagna montata dalla destra che ha strumentalizzato le sue parole e dopo una indagine interna promossa dal ministro stesso ora Raimo rischia un provvedimento disciplinare che potrebbe fargli perdere il posto di lavoro”, proseguono gli esponenti del Pd.

“In che Paese siamo? Per noi questa situazione è inaccettabile, non degna di una democrazia come la nostra. Per questo condividiamo l’appello pro-Raimo: questo vicenda non è personale ma riguarda la libertà, per tutti, di esprimere le proprie opinioni. E’ un diritto al quale non rinunciamo”, concludono.