Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Valditara annuncia misure disciplinari per la preside che ha scritto la lettera sulle origini del fascismo. Nessuna condanna per i giovani picchiatori né solidarietà alle vittime. Nessuna parola dalla premier Meloni. Inaccettabile, chiediamo che il ministro venga in Aula”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, su twitter.