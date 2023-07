Scuola: Piccolotti (Avs), ‘al via iter pdl fondi sostegno gite scolastiche, nessuno resti a casa’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. – (Adnkronos) – Inizia questa settimana iter in commissione cultura e scuola a Montecitorio, l’iter della proposta di legge per i fondi a sostegno delle gite scolastiche. Lo annuncia la deputata di Alleanza Verdi-Sinistra Elisabetta Piccolotti. “Nella primavera scorsa avevamo lanciato la campagna ‘Nessuno resti a casa’ quando si capì che migliaia di ragazzi e ragazze, di studenti non avrebbero potuto partecipare alle gite scolastiche perché gite troppo costose per le loro famiglie. In quelle settimane abbiamo pensato che fosse necessario fare qualcosa perché non c’è niente di peggio dell’esclusione sociale dei più giovani nei luoghi della formazione”, ricorda Piccolotti.

“Allora depositammo una proposta di legge e raccogliemmo anche delle firme nel Paese a supporto di questo testo – continua – che stabilisce che venga istituito un fondo per pagare le gite a tutte le famiglie che hanno disagio economico o un reddito medio basso. Nella proposta si stabilisce anche un fondo per i libri gratuiti a scuola, che è una battaglia che facciamo da tanti anni, e che ci sembra necessario perché i libri ormai soprattutto alle scuole secondarie costano davvero tanto. Questa nostra proposta di legge è andata avanti, ha fatto un po’ di strada e proprio questa settimana inizierà la discussione in commissione”.

“Una bella notizia, sarà un bel dibattito e speriamo davvero di avere collaborazione anche da altri deputati degli altri partiti. E speriamo pure di riportarla a casa al più presto, anzi sinceramente speriamo di portarla a casa già settembre in modo che dal prossimo anno scolastico nessuno davvero debba più restare a casa mentre gli altri vanno in gita”, conclude.