Scuola: Piccolotti (Si), ‘episodio drammatico a Monza, Valditara si muova’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Ruba psicofarmaci in farmacia e finisce in un reparto psichiatrico in preda al delirio. Sembrerebbe una storia di tossicodipendenza o di salute mentale. E invece è ‘solo’ la storia di uno studente di 16 anni in alternanza scuola-lavoro in una farmacia di Monza. È assurdo, ma è accaduto”. Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Ancora una volta dobbiamo ricordare quindi al Ministro Valditara – prosegue l’esponente rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – che studenti e studentesse non devono essere esposti a pericoli né essere usati come manodopera gratuita. Il loro posto è tra i banchi o nei laboratori scolastici, non sotto le putrelle d’acciaio, tra gli esplosivi, nei furgoni sulle autostrade o tra scatole di farmaci”.

“Quanti incidenti dobbiamo ancora contare e quanti morti dobbiamo ancora piangere prima che il Ministro archivi i Pcto? Che fine ha fatto il tavolo che doveva affrontare le questioni? Vista la gravissima inadempienza del governo a questo punto mi auguro che siano le associazioni di categoria delle imprese, dopo questo ennesimo grave incidente, a fare una riflessione e a consigliare ai loro aderenti – conclude Piccolotti – di sospendere percorsi che comportano responsabilità di tutela e controllo sugli studenti cui evidentemente tante imprese non riescono a far fronte”.