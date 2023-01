Scuola: Picierno, ‘per Valditara istruzione diritto di pochi privilegiati’

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “La proposta del Ministro Valditara di aumentare lo stipendio soltanto agli insegnanti del Nord è irricevibile e denota un approccio regressivo, che rischia di portarci indietro di decenni, rievocando la filosofia retrograda delle gabbie salariali”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

“Una visione che sembra legarsi drammaticamente allo spirito che anima il nuovo testo di legge sull’autonomia differenziata. La vocazione secessionista di questo Governo è sempre più marcata e caratterizza un esecutivo che sembra ostaggio della Lega. L’idea di Valditara, se applicata, rappresenterebbe un incentivo a lasciare il Mezzogiorno, privandolo delle migliori risorse e aumentando il divario territoriale. Si procede nella direzione opposta a quella di garantire una crescita nel Sud, per affossarlo definitivamente. E’ sempre più evidente come la loro idea di Paese sia incentrata su di un classismo regionale che concepisce l’istruzione come un diritto di pochi privilegiati”, conclude Picierno.