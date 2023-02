Scuola: Pittoni (Lega), ‘svolta su vincolo mobilità docenti’

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb (Adnkronos) – “È in arrivo un primo provvedimento sul vincolo di permanenza dei docenti nella direzione auspicata dagli interessati. Avevo avvertito che la partita non era chiusa e che il ministero stava facendo la sua parte. Di questo ringrazio in particolare il ministro Valditara”. Lo dichiara il responsabile del Dipartimento istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.

“Parallelamente si lavora a un nuovo confronto a livello europeo, con la richiesta in primo luogo dell’estensione della fase transitoria così da affrontare con numeri adeguati il problema del precariato storico (le 70 mila stabilizzazioni previste dal PNRR non coprirebbero neanche i pensionamenti) oltre alla revisione della posizione di Bruxelles sul vincolo, le cui criticità sono al centro dell’approfondimento che – conclude Pittoni – abbiamo elaborato per l’occasione”.