Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Mentre in legge di bilancio tagliano risorse alla scuola, il governo aumenta di 480mila euro la dotazione per gli uffici di collaborazione del Ministro #Valditara. Dopo gli insulti agli studenti, ora gli toglie risorse per darle ai consulenti. Altro che merito! Il Ministero dell’istruzione e della vergogna”. Così Peppe Provenzano del Pd su twitter.