Scuola: Raimo contro Valditara, ‘colpire come Morte nera’, Fratoianni difende scrittore da Lega

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – E’ scontro tra Giuseppe Valditara e l’Alleanza Verdi Sinistra. Dal palco della prima festa nazionale del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, infatti, Christian Raimo si scaglia contro il ministro dell’Istruzione e del Merito additandolo come un “bersaglio debole” da colpire “come si fa con la Morte nera in Star Wars”. Solidarietà al titolare del dicastero di viale Trastevere da tutte le forze di maggioranza, specialmente dalla Lega che, con Rossano Sasso, porta le parole dello scrittore e candidato di Avs alle ultime europee all’attenzione, a cui però risponde anche il leader di Sinistra italiana, specificando che non c’è stata “nessuna minaccia, né fisica né di altra natura, per nostra intenzione” verso Valditara.

Nel dibattito dal titolo emblematico ‘Proteggiamo la scuola da Valditara’, Raimo non le manda a dire al ministro. “Valditara – dice -, da un punto di vista politico, va colpito perché è un bersaglio debole e riassume in sé tante delle debolezze di questo governo”. L’idea è quella di una manifestazione, organizzata proprio da Avs, contro il ministro in persona, perché “nella sua ideologia c’è tutto il peggio: cialtronaggine, incapacità di avere una bibliografia internazionale, recrudescenza dell’umiliazione, abilismo, classismo e sessismo”.

“Va colpito come si colpisce la Morte nera in Star Wars. C’è un impero, c’è la Morte nera, e lui si pone così. Io penso che non sia difficile colpirlo perché quello che dice è così palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido che è facile vederlo”, conclude lo scrittore romano che a stretto giro diventa lui stesso bersaglio, come tutta l’Alleanza Verdi Sinistra di commenti al vetriolo.