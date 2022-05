Scuola: Rampi (Pd), ‘lavoriamo per migliorare il testo del decreto’

Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “In questi giorni come Pd abbiamo lavorato con tutti i colleghi di Camera e Senato, con la nostra rete sul territorio, attivando un ascolto in tutto il Paese. Stiamo presentando alcuni importanti emendamenti, e siamo al lavoro con tutte le forze di maggioranza e i relatori per avanzare proposte condivise da tutti”. Lo dice il capogruppo Pd in commissione Istruzione al Senato Roberto Rampi.

“Siamo convinti che il passaggio in Parlamento posso migliorare significativamente il testo del decreto sulla scuola collegato al PNRR. Per dare alla scuola italiana più strumenti e più risorse. La scuola deve essere il principale investimento di un Paese”, aggiunge Rampi.