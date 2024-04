Scuola: Renzi, ‘Vannacci si vergogni, studi e poi se ne riparla’

28 Aprile 2024

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Da zio di una bambina che ha un cromosoma in più, cioè con la sindrome di down, dico che il generale Vannacci per le sue frasi sui bambini con disabilità si deve vergognare. Va tutto bene, ma con le persone con disabilità non ci si può permettere di dire le frasi superficiali che Vannacci ha detto”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Retequattro.

“Io -ha ricordato l’ex premier- ho firmato la legge sul ‘dopo di noi’, ho firmato la legge sull’autismo, ho firmato la legge sul Terzo settore, sono il padrino di una bambina che ha semplicemente un cromosoma in più, penso al dolore di tante famiglie che in questo momento sentono Vannacci dire persone con disabilità, anzi disabili come li chiama lui, messi in classi speciali. Vannacci non ci hai capito niente delle persone con disabilità:vergognati, studia e poi se ne riparla”.