Scuola: Richetti, ‘Valditara sostenga docenti anziché offenderli’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Sorprende il fastidio che il ministro Valditara lascia trasparire con le sue parole di censura verso la condivisibile iniziativa di una preside di Firenze”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

“Forse i numerosi impegni del ministro gli hanno impedito di leggere cronache e resoconti di quella che è stata una vera e propria azione squadrista. Di improprio, semmai, c’è il silenzio di un ministro che non sente la necessità di solidarizzare con gli aggrediti e di spendersi per riaffermare la centralità della scuola italiana quale luogo principale dove dibattito ed approfondimento siano appannaggio di tutti”.

“Se in Italia non esiste un immediato pericolo fascista, lo si deve anche alla responsabilità quotidiana di tanti docenti che lavorano per una scuola democratica e pluralista, e che un ministro dovrebbe sostenere ed incoraggiare, anziché offendere e sminuire”.