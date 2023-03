Scuola: Ronzulli, ‘Pd vuole tenere alto clima scontro’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Usare la scuola come culla della ribellione, soffiare sul fuoco della disperazione, sventolando il drappo rosso del reddito di cittadinanza, avere una certa ambiguità sull’opportunità del 41bis per Cospito, significa essere irresponsabili e sì, dimostra una certa propensione alla fuga dal dibattito sul merito dei veri problemi del Paese. L’obiettivo è solo uno: tenere alto il clima dello scontro”. Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, in un’intervista a ‘Il Giornale’.

“Questo Paese -aggiunge- è condannato ad avere più opposizioni eterogenee, con un solo tratto unificante: lo sguardo sempre volto al passato. Come la piattaforma della Schlein: quanto di più antico, dannoso e nostalgico ci possa essere: ambientalismo spinto, statalismo, molti diritti e pochi doveri, lotta di classe, redistribuzione della ricchezza. E tasse tasse tasse”.