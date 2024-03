Scuola: Sasso (Lega), ‘Manzi dimentica che norma Invalsi fu introdotta con Fedeli’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “La sinistra, nonostante la batosta in Abruzzo non ha imparato la lezione: polemiche inutili e politiche sbagliate negli anni, soprattutto nella scuola, producono essenzialmente una cosa: la sconfitta. L’introduzione dell’esito delle prove Invalsi nel curriculum dello studente è uno strumento per privilegiare il merito ed evitare voti gonfiati e disparità tra studenti del nord e del sud. Buonsenso e attenzione volte a ridurre gap di formazione e di valutazione tra i giovani studenti. Irene Manzi impari da Fedeli prima di parlare: la norma era già presente nel d.lgs. 62/2017, ma venne cancellato da un emendamento di Nicola Fratoianni. Ma quel Pd riformista, oggi, non c’è più e ha lasciato posto a una sinistra priva di idee e iniziativa, capace solo di polemizzare su tutto”. Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione Rossano Sasso.